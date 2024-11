Toàn cảnh lễ trao giải cuộc thi sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam 2024

Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm nay diễn ra với 2 chủ đề chính: "Giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông, cảnh báo giảm thiểu vi phạm quy định, luật giao thông đường bộ" và "Giải pháp ứng dụng công nghệ vào việc cảnh báo, giảm thiểu tỷ lệ tai nạn giao thông trên các tuyến giao lộ".

Trải qua hơn 3 tháng tổ chức, cuộc thi đã nhận về nhiều bài dự thi chất lượng là những ý tưởng giải pháp có hàm lượng công nghệ cao. Ban Giám khảo đã chọn ra 8 ý tưởng, sản phẩm nổi bật nhất vào vòng chung kết, tổ chức bình chọn trực tuyến trên báo Dân trí.

8 cá nhân và nhóm tác giả đã trải qua vòng thi Hackathon, trao đổi tham vấn với đội ngũ cố vấn dày dặn kinh nghiệm trong vòng 24 giờ. Sáng 29/11, 8 cá nhân và nhóm tác giả đã bước vào vòng Chung kết, trình bày sản phẩm trước ban giám khảo.

Tại Lễ trao giải cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2024, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, nguyên Phó Cục trưởng Cục CSGT Bộ Công an, Chánh văn phòng Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam chia sẻ: "Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam được tổ chức với những tâm huyết, với mục đích ý nghĩa, thiết thực. Trải qua 3 năm tổ chức, cuộc thi ngày càng tìm kiếm được nhiều sáng kiến chất lượng, sâu sắc, có tính thực tiễn cao".

"Cuộc thi đã có được sự đồng thuận lớn từ xã hội: đó là sự đồng thuận từ người dân; của cơ quan quản lý nhà nước; sự chung tay của các nhà khoa học, nghiên cứu và sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông", Thiếu tướng Lê Xuân Đức nhấn mạnh.

Phát biểu tại Lễ trao giải Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2024, Tổng biên tập báo Dân trí, Nhà báo Phạm Tuấn Anh, cho biết: Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam do báo Dân trí tổ chức, đến nay đã trải qua ba mùa giải. Ba mùa giải với bao nỗ lực, bao tâm huyết, và trên hết là sự đồng hành của tất cả quý vị, để chương trình hôm nay thực sự đã trở thành một điểm sáng trong công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức an toàn giao thông cho cộng đồng.

"Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam không chỉ là một sân chơi trí tuệ, mà còn là nơi ươm mầm, nuôi dưỡng những tài năng trẻ, mang trong lòng tinh thần nhiệt huyết, khát khao cống hiến cho sự phát triển bền vững của đất nước. Tôi tin tưởng rằng, với sự chung tay góp sức của toàn xã hội, chúng ta sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà cuộc thi mang lại, vì một Việt Nam với giao thông an toàn, văn minh và hiện đại", ông Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh.

Với sức lan tỏa mạnh mẽ, cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam đã khơi dậy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đối với vấn đề an toàn giao thông.

Tiến sĩ Đinh Viết Sang, Phó hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội, thành viên Hội đồng Ban giám khảo vòng chung kết cuộc thi, đánh giá, các tác phẩm gửi về cuộc thi năm nay toát lên sự tâm huyết, được các cá nhân, nhóm tác giả đầu tư nghiên cứu nghiêm túc, thể hiện khát khao được đóng góp cho cộng đồng của các thí sinh.

Theo ông Sang, năm nay các tác phẩm gửi về dự thi mang tính thực tiễn cao, đã có sản phẩm triển khai thử nghiệm vào thực tế và tiếp tục phát triển hoàn thiện sản phẩm như: Camera xử phạt vi phạm và phân tích giao thông thông minh, Thiết bị cảnh báo điểm mù giao thông ở khúc cua nguy hiểm, hay sáng kiến có bản mô phỏng Hệ thống phần mềm giao thông thông minh giúp giảm thiểu tai nạn và hệ thống tối ưu hóa đèn tín hiệu (eTraffic)…cho đến những giải pháp tuyên truyền sáng tạo, gần gũi với đời sống…

Sáng cùng ngày, sau thời gian làm việc khẩn trương với tinh thần nghiêm túc, công bằng, Hội đồng Ban giám khảo đã tìm ra chủ nhân các giải thưởng chính của cuộc thi Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam 2024.

Giải Nhất thuộc về nhóm tác giả: Bạch Ngọc Minh Châu, Nguyễn Thùy Tiên, Nguyễn Vũ Lâm, Nguyễn Minh Đức, Đinh Văn Duy với tác phẩm "Camera xử phạt vi phạm và phân tích giao thông thông minh".

2 giải Nhì thuộc về nhóm tác giả: Lê Văn Mạnh, Trần Như Ngọc, Mai Hoàn Hảo với sáng kiến "Thiết bị cảnh báo điểm mù giao thông ở khúc cua nguy hiểm".

Nhóm tác giả Bạch Nhật Minh, Nguyễn Hoàng Phương, Phạm Bá Huy Hoàng, Nguyễn Thị Thúy Hiền với tác phẩm "eTraffic - Hệ thống phần mềm giao thông thông minh giúp giảm thiểu tai nạn và hệ thống tối ưu hóa đèn tín hiệu" đồng giải Nhì.

Giải Ba thuộc về nhóm tác giả Mai Trọng Hữu, Nguyễn Thị Mỹ Tú với sáng kiến "Thiết bị IoT cảnh báo ổ gà cho xe máy nhằm tăng cường an toàn giao thông đường bộ".

Sáng kiến "Ứng dụng: Thư viện An toàn giao thông" của tác giả Lê Thị Tú đồng giải Ba.

Sáng kiến "Giải pháp Giao thông An toàn thông minh với VietTraffic: Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) & Máy học (Machine Learning) và Ứng dụng di động: Giao thông Việt Nam (English Name: VietTraffic)" đồng giải Ba.

Giải Khuyến khích được trao cho nhóm tác giả: Thái Thị Thanh Hiền và Nguyễn Quốc Huy với sáng kiến "Giải pháp giảm tỉ lệ tai nạn trên cao tốc và các nút giao thông đặc biệt".

Tác giả Nguyễn Quang Trí với giải pháp: "Con đường đổi mới" đồng giải Khuyến khích.

Giải thưởng Sáng kiến được yêu thích nhất thuộc về nhóm tác giả: Lê Văn Mạnh, Trần Như Ngọc, Mai Hoàn Hảo với tác phẩm "Thiết bị cảnh báo điểm mù giao thông ở khúc cua nguy hiểm".

Ban tổ chức chụp ảnh kỷ niệm chung với Hội đồng giám khảo và các tác giả, nhóm tác giả đạt giải năm nay.