Bốn chữ "đồng" sau 3 năm diễn ra cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông

Chiều 29/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (quận Ba Đình, TP Hà Nội), báo Dân trí và Công ty Ô tô Toyota phối hợp tổ chức lễ vinh danh và trao giải cuộc thi Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam 2024, cho các tác giả đạt giải.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Chánh Văn phòng Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam; bà Trịnh Thu Hà, Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; ông Tạ Đức Giang, Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông TP Hà Nội.

Tác phẩm đoạt giải Nhất trong cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2024 (Ảnh: Ban tổ chức).

Về phía báo Dân trí có sự tham dự của Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí. Về phía Công ty Ô tô Toyota Việt Nam có ông Kei Nishikawa, Giám đốc khối Hành chính tổng hợp và trách nhiệm xã hội.

Các bài dự thi mang đến những sáng kiến thiết thực và sáng tạo

Theo ban tổ chức, cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2024 được tổ chức từ tháng 8 tới tháng 11 trên quy mô toàn quốc, nhằm tìm kiếm những sáng kiến, giải pháp công nghệ hỗ trợ giao thông nhằm giải quyết các vấn đề tồn tại, bất cập về giao thông đường bộ tại Việt Nam hiện nay.

Sau 3 tháng triển khai, ban tổ chức đã nhận được nhiều bài thi chất lượng với hai chủ đề lớn là "Giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông, cảnh báo giảm thiểu vi phạm quy định, luật giao thông đường bộ" và "Giải pháp ứng dụng công nghệ vào việc cảnh báo, giảm thiểu tỷ lệ tai nạn giao thông trên các tuyến giao lộ".

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Thành Đông).

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí cho biết, sau hơn 3 tháng phát động và triển khai, cuộc thi đã thu hút rất nhiều bài dự thi đầy tâm huyết từ nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm học sinh, sinh viên, giảng viên, công chức, doanh nhân và các nhóm công tác xã hội.

"Năm 2022, chương trình nhận về hơn 200 bài dự thi, và con số này đã tăng lên hơn 1.000 sáng kiến, bài dự thi vào các năm 2023 và 2024. Điều đó cho thấy sức hấp dẫn của cuộc thi và sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo người dân", Nhà báo Phạm Tuấn Anh nêu dẫn chứng.

Theo Tổng biên tập báo Dân trí, yếu tố công nghệ là điểm nhấn của chủ đề năm nay, nhằm tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề về giao thông, giúp tình hình trật tự an toàn giao thông tại Việt Nam ngày càng ổn định, và nâng cao mức độ nhận thức của người dân về an toàn giao thông.

"Phần lớn các bài dự thi được đánh giá đã bám sát chủ đề, mang đến những sáng kiến thiết thực và sáng tạo, nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến đảm bảo trật tự an toàn giao thông và cải tiến hệ thống giao thông thông minh.

Từ những giải pháp, sáng kiến gửi về cuộc thi năm nay tập trung vào nhóm công nghệ cảnh báo thông minh như Yolo, Al, Camera, LabVIEW, IMU, GPS, IoT… không chỉ góp phần vào việc nâng cao chất lượng hệ thống giao thông tại Việt Nam, mà còn phản ánh tinh thần trách nhiệm cao của các tác giả về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho toàn xã hội", Nhà báo Phạm Tuấn Anh chia sẻ.

Trải qua 3 năm diễn ra cuộc thi, đã thực hiện được 4 chữ "đồng"

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Chánh Văn phòng Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam cho biết, trải qua 3 năm diễn ra cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam, chúng ta đã thực hiện được 4 chữ "đồng".

Theo Thiếu tướng Đức, 4 chữ "đồng" ở đây gồm đồng thuận từ người dân, đồng thuận của cơ quan quản lý nhà nước, đồng thuận của các nhà khoa học, và đồng thuận của các cơ quan truyền thông.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức lý giải, trải qua các cuộc thi, số lượng bài, chất lượng, tính khả thi của các tác phẩm gửi về chương trình đều tăng dần. Cơ quan chức năng cũng thấy rất vui, khi những ý tưởng này đều xuất phát từ phía người dân, người tham gia giao thông và đặc biệt là các bạn sinh viên, đây là sự đồng thuận từ người dân.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức (Ảnh: Thành Đông).

Thứ hai, trong quá trình thực hiện chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam, đơn vị tổ chức luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải... đã luôn chỉ đạo và tạo mọi điều kiện để cuộc thi đi tới những kết quả tốt nhất. Ngoài ra, những đề xuất từ chương trình nêu ra, cũng đều được các cấp lãnh đạo đồng thuận. Đây là sự đồng thuận của cơ quan quản lý nhà nước.

Thứ ba, theo Thiếu tướng Đức, bất kỳ một sáng kiến nào cũng đều phải được nghiên cứu một cách hết sức kỹ lưỡng, tuy nhiên các nhà khoa học cũng đã đồng thuận với ban tổ chức cuộc thi với những sáng kiến đó, để nó có thể đi vào cuộc sống. Đây là sự đồng thuận của các nhà khoa học.

Cuối cùng, theo Thiếu tướng Lê Xuân Đức, trải qua 3 năm cuộc thi diễn ra, chính các cơ quan truyền thông đã truyền tải được ý tưởng của cơ quan chủ trì cuộc thi giữa Cục CSGT, báo Dân trí và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam đến được với độc giả, đến được với người dân, đây được coi là cầu nối hết sức quý báu.

"Và cũng chính cơ quan báo chí cũng là cầu nối, để người dân tương tác lại, để người dân có thêm ý kiến, góc nhìn về giao thông để các sáng kiến được sát với thực tiễn. Đây là sự đồng thuận của các cơ quan truyền thông", Thiếu tướng Đức chia sẻ.