Toàn cảnh Lễ phát động Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2024

Lễ phát động Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2024 (Video: Minh Quang - Phạm Tiến).

Chiều 6/8, tại Hà Nội, Báo Dân trí phối hợp cùng Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tổ chức Lễ phát động cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2024.

Tham dự lễ phát động có Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà; Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an); ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia... cùng đại diện Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Phía Ban tổ chức có sự tham dự của Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập Báo Dân trí; ông Kei Nishikawa, Giám đốc khối Hành chính tổng hợp và trách nhiệm xã hội của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam.

An toàn giao thông luôn là vấn đề cấp bách, liên quan trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của người dân, theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà.

Phát biểu tại Lễ phát động, Thứ trưởng Hà nhấn mạnh chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam do Báo Dân trí phối hợp Công ty Ô tô Toyota tổ chức ra đời trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn khi người dân tham gia giao thông.

Chương trình ra đời với mục tiêu huy động sự tham gia của toàn xã hội, khuyến khích cộng đồng đóng góp ý tưởng, sáng kiến để giải quyết các vấn đề về an toàn giao thông.

Ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã và đang thực hiện thu được nhiều kết quả tích cực.

Ông đánh giá cao tầm quan trọng và tính thiết thực của chương trình. Đặc biệt, chương trình ngày càng thu hút được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân quan tâm tới lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Theo Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các giải pháp của cuộc thi ngày càng được mở rộng và ứng dụng nhiều hơn trong cuộc sống, góp phần nâng cao an toàn và giảm thiểu tai nạn giao thông tại Việt Nam.

Ông Kei Nishikawa, Giám đốc khối Hành chính tổng hợp và trách nhiệm xã hội Công ty Toyota Việt Nam, gửi lời cảm ơn Cục Cảnh sát giao thông và Báo Dân trí năm thứ 3 liên tiếp giúp Công ty được đồng hành và là nhà tài trợ của cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và Chính phủ rất quan tâm đến vấn đề an toàn giao thông.

Ông kỳ vọng cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của các cơ quan truyền thông, cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2024 và những năm tiếp theo sẽ thành công tốt đẹp, đóng góp nhiều sáng kiến, giải pháp đột phá của các tầng lớp nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học, sự sáng tạo, tri thức trẻ của học sinh, sinh viên cả nước… trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà; Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an); Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Lê Kim Thành; Tổng Biên tập Báo Dân trí Phạm Tuấn Anh và Giám đốc Khối hành chính tổng hợp và trách nhiệm xã hội Công ty Ô tô Toyota Việt Nam Kei Nishikawa, cùng bấm nút khởi động cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2024.

Thay mặt Ban tổ chức cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam, Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập Báo Dân trí, tin tưởng Diễn đàn An toàn giao thông Việt Nam cũng như Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2024 tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ.

Theo ông, mỗi ý tưởng, mỗi sáng kiến chính là những viên gạch xây dựng nên một xã hội giao thông an toàn và văn minh hơn.

Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2024 bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 6/8, khuyến khích mọi công dân Việt Nam đang sinh sống ở trong nước hoặc nước ngoài, người nước ngoài sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam cùng tham gia.

Trong năm thứ 3 phát động, cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2024 có hai chủ đề lớn là Giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông, cảnh báo giảm thiểu vi phạm quy định, luật giao thông đường bộ và Giải pháp ứng dụng công nghệ vào việc cảnh báo, giảm thiểu tai nạn giao thông trên các tuyến giao lộ.

Với hai chủ đề này, các thí sinh có thể đưa ra sáng kiến giải pháp công nghệ là những phần mềm mang tính năng tính toán lưu lượng người; tổ chức giao thông trên các tuyến đường; cảnh báo, giảm thiểu tình trạng vi phạm quy định, luật giao thông; vi phạm nồng độ cồn, đã uống rượu, bia không lái xe...