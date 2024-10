Bộ GTVT đề xuất quy định mới về xe tập lái

Dự thảo Nghị định quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe do Bộ GTVT chủ trì soạn thảo đang được Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định.

Theo Bộ GTVT, quá trình thực hiện Nghị định số 65/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô, dịch vụ sát hạch lái xe và các văn bản sửa đổi đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập.

Học viên đang học phần cabin tại Trung tâm sát hạch lái xe Củ Chi, TPHCM (Ảnh: An Huy).

Cần điều chỉnh niên hạn xe tập lái hạng B và BE

Điều 40 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định về niên hạn sử dụng xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người có số người cho phép chở từ 9 người trở lên (không kể người lái xe). Theo đó, xe tập lái và xe sát hạch dùng để dạy lái xe và sát hạch lái xe các hạng C1, C, D1, D2 và D thuộc nhóm xe phải tuân thủ yêu cầu về niên hạn sử dụng.

Trong thực tế, theo Bộ GTVT, tỷ lệ xe tập lái dùng để giảng dạy các hạng C, hạng D và hạng E (tương đương hạng C1, C, D1, D2 và D) chiếm 15% tổng số xe dạy lái, 85% số xe tập lái còn lại (xấp xỉ 32.000 xe) hạng B không thuộc đối tượng áp dụng niên hạn xe ô tô.

Tỷ lệ xe sát hạch dùng để giảng dạy các hạng C, hạng D và hạng E (tương đương hạng C1, C, D1, D2 và D) chiếm 28% tổng số xe sát hạch, 72% số xe sát hạch còn lại là hạng B xấp xỉ 2.424 xe hạng B.

"Người điều khiển phương tiện chưa có đầy đủ kỹ năng điều khiển phương tiện, nên khả năng xử lý tình huống đối với phương tiện cũ yếu tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông trong quá trình thực hành lái xe", cơ quan soạn thảo nêu thực tế.

Do vậy, Bộ GTVT đề nghị xem xét quy định niên hạn sử dụng xe tập lái và xe sát hạch hạng B để hiện đại hóa cơ sở vật chất trong hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe là cần thiết.

Thống kê cho thấy xe tập lái hạng B có tuổi đời trên 25 năm xấp xỉ 6.000 xe, chiếm 30% xe hạng B và xe sát hạch có tuổi đời trên 25 năm có khoảng 100 xe chiếm 8% xe hạng B.

Từ đó, dự thảo đề xuất xe tập lái hạng B và BE có niên hạn không quá 25 năm (tính từ năm sản xuất) theo quy định của Chính phủ quy định về cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy và niên hạn sử dụng của xe cơ giới.

Xe tập lái được gắn 2 biển "TẬP LÁI" trước và sau xe theo mẫu quy định; có hệ thống phanh phụ được lắp đặt bảo đảm hiệu quả phanh, được bố trí bên ghế ngồi của giáo viên dạy thực hành lái xe.

Ô tô tải sử dụng để làm xe tập lái hạng B phải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 2.500-3.500 kg với số lượng không quá 30% tổng số xe tập lái cùng hạng của cơ sở đào tạo.

Xe tập lái trên đường giao thông có thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe của học viên.

Học viên đang học sa hình tại một trung tâm sát hạch giấy phép lái xe (Ảnh: Tường Nguyên).

Đề xuất tiêu chuẩn sân tập lái

Quy định hiện hành nêu rõ cơ sở đào tạo lái xe ô tô có lưu lượng đào tạo 1.000 học viên trở lên phải có ít nhất 2 sân tập lái xe theo quy định. Diện tích tối thiểu của sân tập lái hạng B1 và B2 là 8.000m2; hạng B1, B2 và C là 10.00m2; hạng B1, B2, C, D, E và F là 14.000m2.

Bộ GTVT khẳng định trên thực tế số xe tập lái đào tạo thực hành trên sân tập lái tại một thời điểm (cách tính lưu lượng đào tạo) tối đa khoảng 80 xe hạng B, tương đương 400 học sinh.

Thời gian qua nhiều cơ sở đào tạo lái xe đầu tư xe tập lái, thuê giáo viên dạy lái đáp ứng yêu cầu về điều kiện theo quy định để đào tạo lái xe với lưu lượng trên 2.000 học viên nhưng không đầu tư sân tập lái đáp ứng lưu lượng đào tạo tương ứng. Việc này xuất phát từ quy định về điều kiện sân tập lái đối với cơ sở đào tạo lái xe với lưu lượng trên 1.000 học viên chỉ mang tính định lượng.

Bộ GTVT phân tích, việc quy định cụ thể điều kiện sân tập lái cần đáp ứng cho mỗi đơn vị lưu lượng đào tạo là cần thiết, tránh tình trạng "lách luật" diễn ra trong thời gian vừa qua.

Dự thảo đề xuất, cơ sở đào tạo lái xe ô tô bố trí số lượng sân tập lái phù hợp với lưu lượng và chương trình đào tạo; số lượng sân tập lái tính theo lưu lượng học viên, được xác định theo nguyên tắc một sân tập lái ô tô đáp ứng tối đa lưu lượng 1.000 học viên.

Ngoài ra, sân tập lái xe ô tô phải có đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đủ tình huống các bài học theo nội dung chương trình đào tạo; kích thước các hình tập lái theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đối với từng hạng xe tương ứng.

Diện tích tối thiểu của sân tập lái cũng được Bộ GTVT đề xuất tại dự thảo: Hạng B là 8.000m2; hạng B và C1, C là 10.000m2, hạng B, C1, C, D2, D1, D, BE, C1E, CE, D2E, D1E, DE là 14.000m2.