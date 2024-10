Bộ Tư pháp nói về bỏ đề xuất giảm tiền phạt vi phạm nồng độ cồn tối thiểu

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp sáng 7/10, báo chí đặt câu hỏi liên quan đến việc Bộ Công an bỏ đề xuất giảm phạt tiền với vi phạm nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25 miligam/lít khí thở tại dự thảo Nghị định xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Phó cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Nguyễn Thị Minh Phương cho biết, ngày 4/10 vừa qua đã thẩm định dự thảo nghị định nêu trên.

Phó cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Nguyễn Thị Minh Phương thông tin tại cuộc họp báo (Ảnh: Thế Kha).

Bà Phương dẫn Luật Trật tự, an toàn giao thông quy định nghiêm cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong cơ thể có nồng độ cồn. Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia cũng nghiêm cấm người điều khiển phương tiện có hành vi sử dụng rượu bia.

"Quan điểm của chúng tôi là việc quy định hình thức xử phạt và mức phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ xâm hại trật tự quản lý hành chính nhà nước của hành vi đó", đại diện cơ quan thẩm định nói.

Bà Phương cũng nhấn mạnh một trong những yêu cầu khi quy định về hình thức và mức xử phạt vi phạm hành chính là phải bảo đảm tính giáo dục, răn đe cũng như tính hợp lý, tính khả thi khi triển khai thực hiện.

Như Dân trí thông tin, hồi tháng 8 Bộ Công an đề xuất giảm mức phạt tiền còn từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng (thay vì 6-8 triệu đồng với ô tô) và 400.000-600.000 đồng (thay vì 2-3 triệu đồng với xe máy) với mức vi phạm cồn chưa vượt quá 50 miligam/100 mililit máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

"Ngay sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân và các nhà khoa học, trong dự thảo mới nhất, Bộ Công an vẫn giữ nguyên mức xử phạt về nồng độ cồn như trong Nghị định 100/2019/NĐ-CP", Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục CSGT cho biết lý do bỏ đề xuất giảm mức phạt tiền đối với vi phạm về nồng độ cồn ở mức tối thiểu, tại cuộc họp báo Bộ Công an ngày 4/10.

Tại dự thảo mới nhất gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Công an đã bỏ đề xuất giảm mức phạt tiền đối với vi phạm về nồng độ cồn ở mức tối thiểu (Ảnh minh họa: Trần Thanh).

Tại dự thảo lần 3 gửi tới Bộ Tư pháp, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 6-8 triệu đồng với người điều khiển các loại xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự ô tô vi phạm nếu trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

Phạt tiền từ 16-18 triệu đồng nếu điều khiển ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Phạt tiền từ 30-40 triệu đồng với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ.