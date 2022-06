Bộ GTVT chấn chỉnh việc hơn 5.600 chuyến bay bị chậm trong một tháng

Ngày 29/6, Bộ GTVT có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu chấn chỉnh tình trạng chậm, hủy chuyến bay.

Bộ GTVT cho biết, hoạt động vận tải hàng không đang có những tín hiệu đáng mừng về sự hồi phục sau khi đại dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát.

Từ đầu năm 2022 đến nay, nhu cầu đi lại của người dân nói chung tăng nhanh, giúp sản lượng hành khách và hàng hóa qua các cảng hàng không cũng có sự khởi sắc.

Đối với các chuyến bay khai thác nội địa, lượng hành khách và sản lượng hàng hóa trong 6 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt 40,7 triệu khách, tăng 56,8% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, khách quốc tế đạt 1,8 triệu khách, tăng 904,6%. Khách nội địa đạt 38,9 triệu khách, tăng 52,6%.

Các hãng hàng không nội địa đã vận chuyển 20,1 triệu khách, tăng 56,1% so với cùng kỳ 2021 (số lượng khách quốc tế đạt 667.000 khách, tăng 1.033%, khách nội địa đạt 19,5 triệu khách, tăng 51,8%), đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành hàng không.

Hành khách đi máy bay tăng cao trong dịp hè (Ảnh: Thế Hưng).

Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) đánh giá, Việt Nam đứng đầu trong danh sách 25 quốc gia có thị trường hàng không nội địa phục hồi nhanh nhất thế giới, vượt qua Mexico, Brazil, Nga, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ. Các quốc gia Đông Nam Á như Indonesia đứng thứ 8, Malaysia đứng thứ 9, Thái Lan đứng thứ 24.

Tuy nhiên, theo Bộ GTVT, bên cạnh việc dần hồi phục hoạt động vận tải hàng không nội địa, tình trạng nhiều chuyến bay bị hủy hoặc chậm chuyến lại có xu hướng tăng gây ra bức xúc cho hành khách, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành hàng không.

Để khắc phục tình trạng nói trên, đặc biệt trong dịp cao điểm hè, Bộ GTVT đề nghị Cục Hàng không Việt Nam tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các hãng hàng không để kịp thời chấn chỉnh, xử lý; xác định nguyên nhân chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không để đưa ra giải pháp xử lý.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn hàng không, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, điều lệ vận chuyển liên quan đến nghĩa vụ của người vận chuyển trong điều kiện chậm, hủy chuyến.

Theo Cục Hàng không, trong 6 tháng đầu năm 2022, khách thông qua các sân bay của Việt Nam đạt hơn 43 triệu lượt hành khách, tăng hơn 65% so với 6 tháng đầu năm 2021 nhưng giảm hơn 24% so với 6 tháng đầu năm 2019. Lý do là khách nội địa tăng hơn 10% nhưng khách quốc tế giảm hơn 88%.

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển khoảng hơn 21 triệu hành khách (tăng hơn 62% so với cùng kỳ 2021), trong đó khách nội địa là gần 21 triệu khách (tăng hơn 57% so với cùng kỳ 2021).

Các đường bay nội địa đã hồi phục như giai đoạn trước dịch Covid-19 với lượng vận chuyển tăng 10,5% so với cùng kỳ 2019. Hàng ngày, trung bình có trên 900 chuyến bay chở 150.000 lượt hành khách trên các chuyến bay nội địa.

Thống kê của Cục Hàng không cho thấy, từ ngày 19/5 đến 18/6, các hãng hàng không Việt Nam khai thác 30.800 chuyến bay, tăng gần 530% so với cùng kỳ 2021 và tăng 18% so với tháng 5.

Số chuyến bay cất cánh đúng giờ là 25.206 chuyến, tỷ lệ đúng giờ đạt gần 82%, giảm 15,9 điểm so với cùng kỳ 2021 và giảm 9,4% so với tháng 5.

Tuy nhiên, số chuyến bay bị chậm giờ là hơn 5.600 chuyến, chiếm hơn 18% tổng số chuyến bay và tăng gần 16% so với cùng kỳ 2021, tăng 9,4% so với tháng 5/2022.

Số chuyến bay bị hủy trong tháng 6 là 65 chuyến, chiếm 0,2% tổng số chuyến bay khai thác, tăng 4,8 điểm so với cùng kỳ 2021, giảm 0,1 điểm so với tháng 5/2022.

Cục Hàng không cho biết, nguyên nhân chậm chuyến bay chủ yếu là do máy bay về muộn (chiếm hơn 13% trong số hơn 18%); do hãng (chiếm 2,5%), trang thiết bị và dịch vụ tại sân bay (chiếm 1%), thời tiết (0,4%)...