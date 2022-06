Hàng không nội địa Việt Nam phục hồi nhanh nhất thế giới

IATA vừa công bố báo cáo mới nhất về đà phục hồi của thị trường hàng không. Theo đó, Việt Nam bất ngờ đứng vị trí số 1; các vị trí tiếp theo lần lược là Mexico, Brazil, Nga, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia…

Xếp hạng 25 nước có thị trường hàng không nội địa phục hồi nhanh nhất thế giới (Ảnh: CAA).

Trong danh sách này, khu vực Đông Nam Á có Indonesia đứng thứ 8, Malaysia thứ 9, Philippines thứ 13 và Thái Lan đứng thứ 24.

Được biết, 6 tháng đầu năm, lượng hành khách thông qua các cảng hàng không Việt Nam đạt gần 41 triệu lượt khách, tăng 56,8% so với cùng kỳ 2021; trong số này chỉ có 1,8 triệu lượt khách quốc tế.

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển khoảng 20 triệu lượt khách, tăng hơn 56% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, khách quốc tế đạt 667.000 khách, khách nội địa 19,5 triệu khách, tăng 51,8% so với cùng kỳ 2021.

Riêng trong tháng 5/2022, vận chuyển nội địa đã hồi phục và tăng trưởng mạnh với 3,75 triệu lượt khách, tăng 2,7% so với tháng 4/2022, tăng 164% so với tháng 5/2021 và tăng 16% so với tháng 5/2019 - thời điểm trước đại dịch Covid-19.

Dự kiến trong năm 2022, lượng thông qua các cảng hàng không trên cả nước ước đạt 87,8 triệu lượt khách, tăng 190% so với năm 2021. Trong đó, khách quốc tế đạt 5 triệu lượt khách, tăng 844% so với năm 2021; khách nội địa 82,8 triệu lượt khách, tăng 178,4% so với năm 2021.

Các hãng hàng không Việt Nam dự kiến vận chuyển 43,3 triệu khách, tăng 185% so với năm 2021 trong đó có 1,8 triệu khách quốc tế: 1,8 triệu khách và 41,5 triệu khách.

Sản lượng khách vận chuyển nội địa trong tháng 5/2022 tăng trưởng mạnh, tăng 164% so với tháng 5/2021 và tăng 16% so với tháng 5/2019 (Ảnh: P. Công).

Được biết, trong dịp cao điểm 30/4 vừa qua, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không, sân bay Việt Nam ước đạt hơn 1,1 triệu hành khách. Trong đó, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đón 375.000 khách, Nội Bài đón 240.000 khách và Đà Nẵng đón gần 95.000 khách.