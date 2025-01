Bộ Công an sẽ quản lý, cấp phiếu lý lịch tư pháp?

Trong văn bản báo cáo Ban chỉ đạo của Chính phủ về phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Bộ Nội vụ cho biết Bộ Công an đã đề xuất chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp do Bộ Tư pháp quản lý về Bộ Công an quản lý.

Hiện nay, Bộ Tư pháp đang giao Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (đơn vị sự nghiệp) thực hiện chức năng xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2 (Ảnh minh họa: BTP).

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong phạm vi cả nước; hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp các địa phương.

Tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp do VKSND tối cao, cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an, cơ quan thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng và Sở Tư pháp cung cấp.

Cơ quan này cũng tiếp nhận lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cung cấp; lập lý lịch tư pháp, cấp phiếu lý lịch tư pháp; cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của người nước ngoài bị Tòa án Việt Nam kết án theo yêu cầu của VKSND tối cao.

Phiếu lý lịch tư pháp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tòa án tuyên bố phá sản.

Phiếu này gồm 2 loại: Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp 2009.

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp 2009 và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

Trong thời gian dài, dư luận bức xúc trước việc lạm dụng yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp khi những người hành nghề lái xe công nghệ, chạy Grab, xin việc ở khu công nghiệp… cũng phải nộp phiếu này.

Trước yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Công an tổ chức thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.

Việc mở rộng thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID trên toàn quốc bắt đầu thực hiện từ ngày 1/10/2024 tới 30/6/2025. Đến nay, 63/63 Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện và được người dân tích cực đón nhận.

Việc mở rộng toàn quốc thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID bắt đầu từ ngày 1/10/2024 tới 30/6 (Ảnh: Trọng Phú).

Qua hơn 2 tháng thí điểm, theo Bộ Tư pháp, hơn 100.000 yêu cầu của người dân về cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID đã được thực hiện. Một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Hà Nam, Bắc Ninh… có tỷ lệ yêu cầu cấp phiếu qua ứng dụng trên 80%.

"Đây được coi là một giải pháp đột phá, thay đổi mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực phiếu lý lịch tư pháp, tạo thêm sự lựa chọn mới thuận lợi cho người dân và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp", Bộ Tư pháp cho hay.

Trước đó, giữa tháng 7/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia về tội Nhận hối lộ.

Nhiều nhân viên công ty luật, Sở Tư pháp Hà Nội, văn phòng công chứng,... cũng đã bị khởi tố do liên quan đến hành vi đưa và nhận hối lộ để giải quyết việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trái quy định.