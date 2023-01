Bịt lỗ hổng 'chết người'

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 12 vừa qua, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về những sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm mà Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố đã đấu tranh trong thời gian qua.

Trung tướng Tô Ân Xô còn đưa ra thông tin gây sốc, "thậm chí, có giám đốc một trung tâm kiểm định khi bị bắt và cơ quan điều tra đề nghị viết, khai thì không viết được, không biết chữ, không đọc được. Khi hỏi và khai thì bị can khai học hết lớp 3 cách đây 50 năm".

Đúng là 'cháy nhà ra mặt chuột'. Mà 'đám cháy" này đã nhen nhóm suốt thời gian qua cho đến khi cơ quan chức năng bắt đầu chiến dịch "làm sạch" hoạt động đăng kiểm.

Từ đợt kiểm tra, xử lý vừa qua mới thấy, hàng loạt trung tâm đăng kiểm dùng nhiều thủ đoạn để làm ăn gian dối, qua mắt các cơ quan chức năng. Hàng chục nghìn phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được bỏ qua các lỗi chất lượng và tiêu chuẩn khí thải bảo vệ môi trường để thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Tiêu cực loại này gây ra hậu quả khôn lường. Không chỉ gây thất thoát nguồn thu cho Nhà nước, phá hỏng hạ tầng giao thông mà còn gây ô nhiễm môi trường và đặc biệt là uy hiếp trực tiếp đến sự an toàn của người dân.

Câu hỏi đặt ra là những vụ tai nạn xảy ra, nhiều người chết thì có bao nhiêu trường hợp có nguyên nhân từ việc kiểm định dối trá này.

Hành vi gian dối của cán bộ, nhân viên các trung tâm kiểm định đã bị lật tẩy là có tính hệ thống, thường xuyên, liên tục trong một thời gian dài. Nó cũng cho thấy khâu quản lý trong lĩnh vực đăng kiểm còn có "lỗ hổng" lớn.

Chúng ta kỳ vọng vào đợt tấn công mạnh mẽ này của cơ quan chức năng để giải quyết triệt để "căn bệnh" trong đăng kiểm, như lời khẳng định của Trung tướng Tô Ân Xô, Bộ Công an coi những hành vi trên là những "virus Việt Á" trong lĩnh vực kiểm định phương tiện giao thông và đang tích cực triển khai các biện pháp ngăn chặn virus này trên phạm vi toàn quốc.

Thanh tra, chấn chỉnh các sai phạm, tiêu cực trong hoạt động đăng kiểm là vấn đề trước mắt, cần xử lý rốt ráo. Ngoài ra, về lâu dài, cần xem xét tới những bất cập trong quy định đăng kiểm. Bên cạnh đó, cũng không nên cực đoan, nhảy từ cực nọ sang cực kia, không nên quá máy móc, quá cứng nhắc, vô tình đẩy cái khó cho người dân và nhiều doanh nghiệp dịch vụ khi đi đăng kiểm (như đánh trượt đối với những khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng, không ảnh hưởng tới an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường).

Đã đến lúc cần một cuộc đại phẫu toàn bộ lĩnh vực đăng kiểm trên cả nước để cắt bỏ những ung nhọt và đề ra những biện pháp phòng bệnh hiệu quả, bịt lại những lỗ hổng "chết người". Không thể để xảy ra tình trạng việc kiểm định xe ô tô và sức khỏe, tính mạng con người lại phó thác cho một người… mù chữ.

Theo baochinhphu.vn