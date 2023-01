Khởi tố 3 cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam

Ngày 5/1, thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam, gồm: ông Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới), ông Đặng Trần Khanh (Phó Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới) và ông Phạm Đức Ngọc (chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới) về tội "Nhận hối lộ".

Đây là động thái mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Môi giới hối lộ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TPHCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.

Các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đã được VKSND TPHCM phê chuẩn. Vụ án đang được cơ quan điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ, mở rộng.

Cục Đăng kiểm Việt Nam. (Ảnh: A.N.).

Trước đó, sáng 28/12, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp Phòng kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam ở phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thời gian qua, công an một số tỉnh cũng đã phát hiện những sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm.

Cụ thể, ngày 29/12, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố 14 người, trong đó có Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 99 - 03D, về tội "Nhận hối lộ".

Ngày 4/1, Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Hòa, Trần Văn Quyền, Trần Văn Nam, Nguyễn Ngọc Tuyến (cùng là Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98 - 06D) và Trương Ngọc Tân (đăng kiểm viên) về tội "Nhận hối lộ".

Các đối tượng trên đều bị xác định có hành vi "vòi vĩnh", đòi tiền "bôi trơn" của các chủ phương tiện đi đăng kiểm. Sau khi nhận tiền, các đối tượng tại trung tâm đăng kiểm sẽ bỏ qua các lỗi kỹ thuật như điều kiện khí thải, đèn, phanh... và cấp chứng nhận đăng kiểm cho các chủ phương tiện.