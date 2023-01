Thời gian qua, công an một số tỉnh thành đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can là lãnh đạo, cán bộ các trung tâm đăng kiểm vì có hành vi "vòi vĩnh", đòi tiền "bôi trơn" của các chủ phương tiện đi đăng kiểm. Trong ảnh, từ trái qua: Các bị can Đặng Trần Khanh (Phó Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới), Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới), và Phạm Đức Ngọc (chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới) bị Bộ Công an khởi tố ngày 5/1.