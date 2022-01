Bình Định "cầu cứu" Bộ GTVT xử lý ngập úng, sạt lở trên các quốc lộ

Ngày 13/1, UBND tỉnh Bình Định có văn bản đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, khảo sát và có giải pháp xử lý triệt để tình trạng sạt lở, hư hỏng, ngập úng tại một số vị trí trên các tuyến quốc lộ 1A, 1D và 19 qua địa bàn tỉnh này.

Quốc lộ 1A đoạn qua phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn (Bình Định) ngập lụt sâu.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định, trong các đợt mưa lũ vào tháng 11/2021, các tuyến quốc lộ trên địa bàn xảy ra tình trạng sạt lở mái ta luy dương, ngập lụt cục bộ tại một số vị trí, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông an toàn và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Cụ thể, đoạn quốc lộ 1A qua địa bàn khu vực Vạn Thuận (thuộc phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, Bình Định) bị ngập từ 0,5 đến gần 1m, gây chia cắt giao thông tạm thời. Nguyên nhân ngập lụt được xác định do cống thoát nước không đảm bảo khả năng thoát nước cho khu vực. Thực tế, đcoạn quốc lộ 1A qua địa bàn phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn) trong các đợt mưa lớn cũng bị ngập do có cống thoát nước và bên phải tuyến là hệ thống mương hở thu nước cần nạo vét, khơi thông.

Quốc lộ 1D đoạn qua phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, Bình Định) sạt lở do mưa lớn.

Trong khi đó, tuyến quốc lộ 19 tại các khu vực cầu Đen, cầu Trắng 2 có khẩu độ nhỏ, không đảm bảo khả năng thoát lũ, nước ngập từ 40-50 cm.

Đặc biệt, tuyến quốc lộ 1D qua địa bàn phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) bị sạt lở ta luy dương, còn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở cao, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông qua đoạn tuyến. Do đó, đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, khảo sát và có giải pháp xử lý triệt để tình trạng sạt trượt để ổn định mái ta luy tại khu vực này.