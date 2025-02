Biển người chen lấn đến nghẹt thở để bốc tro cầu may ở chùa Bà Bình Dương

Khuya 11/2 (tức 14 tháng Giêng âm lịch), hàng nghìn người dân đã đổ về chùa Bà Thiên Hậu (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để thắp hương và bốc tro cầu may.

Hàng nghìn người tranh nhau bốc tro cầu may tại chùa Bà Bình Dương (Video: Cao Bách).

Lễ hội chùa Bà Bình Dương (còn gọi là Miếu Bà Thiên Hậu), diễn ra hàng năm vào rằm tháng Giêng, thu hút hàng vạn người từ khắp nơi đến dâng hương.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào tối 11/2, dù chưa diễn ra lễ chính, nhưng hàng nghìn người đã đổ về khu vực chánh điện chùa Bà để xếp hàng chờ dâng hương và chen lấn, giành giật nhau để bốc tro trong lư hương với quan niệm mang về nhà để cầu may.

Vào lúc 21h30, chánh điện chùa Bà chật kín người, ai cũng mang theo hương, hoa quả và nhiều lễ vật để cúng bái cầu may.

Để di chuyển đến vị trí lư hương trong chánh điện chùa Bà, nhiều người phải chen lấn vất vả, thậm chí phải đùn đẩy mới tiếp cận được khu vực này. Một phụ nữ "tóc tai rũ rượi" khi chen lấn giữa dòng người đông đúc vào dâng hương cho Bà.

Ông Trần Vĩnh An, đại diện Ban quản trị miếu Bà Thiên Hậu, cho biết từ mùng 1 Tết đến nay, chùa Bà đã đón khoảng 90.000 lượt khách.

"Năm nay lượng khách tới chùa Bà giảm hơn các năm, tuy nhiên công tác an ninh vẫn được xiết chặt, đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn và trang nghiêm", ông An cho hay.

Về khuya, lượng người đổ về chánh điện chùa Bà càng đông, nhiều người cố chen lấn lên khu vực lư hương để bốc tro lấy may.

Người dân chật vật chen lấn, xô đẩy ở khu vực lư hương để cố lấy được một nắm tro.

Tro trong lư hương được người dân bốc ra cho vào bao để mang về nhà với hy vọng mang được nhiều may mắn về nhà.

Một người phụ nữ xoa lư hương, bốc tro bôi lên người để cầu may.

Trẻ nhỏ, người lớn mồ hôi nhễ nhại do chen lấn trong đám đông quá lâu.

Anh Lê Long (TPHCM) đã di chuyển hơn 30km để tới làm lễ chùa Bà. "Hàng năm cứ đến dịp này tôi đều mang theo lễ vật để dâng hương tại chùa Bà với hy vọng xin được nhiều may mắn, cầu bình an cho gia đình", anh Long chia sẻ.

Dù đã khuya nhưng nhiều bạn trẻ vẫn tìm về chùa Bà để dâng hương, cầu may đầu năm mới.

Sau khi làm lễ trong chùa Bà, một người phụ nữ mua 5 con chim để phóng sinh.

Gần nửa đêm, nhưng người dân vẫn tiếp tục đổ về khu vực chùa Bà để làm lễ.

Theo ông Trần Vĩnh An, đại diện Ban quản trị miếu Bà Thiên Hậu, năm nay lễ hội chùa Bà sẽ rước kiệu lúc 16h ngày 12/2 (15 tháng Giêng âm lịch), có 60 đoàn tham gia diễu hành, với hơn 1.000 người gồm cả diễn viên và lực lượng an ninh.