Phạt người đàn ông đăng thông tin "sáp nhập còn 31 tỉnh thành"

Ngày 14/3, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt hành chính một cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về chủ trương sáp nhập các tỉnh, thành phố.

Theo kết quả xác minh, ngày 25/2, ông N.V.K. (SN 1981, trú huyện Hưng Nguyên, là chủ cửa hàng kinh doanh kem, nước giải khát) đã đăng tải thông tin trên trang Facebook mang tên cửa hàng của mình với nội dung: "Chính thức - sáng nay Quốc hội đã đi đến thống nhất sau thời gian tham khảo về sáp nhập tỉnh. Cụ thể như sau: từ 63 tỉnh thành còn 31 tỉnh thành...".

Thông tin sai sự thật được ông K. sao chép trên mạng xã hội, đăng lên tài khoản cá nhân (Ảnh: Hoàng Lam).

Khi Phòng An ninh chính trị nội bộ triệu tập làm việc, ông K. thừa nhận thông tin trên được sao chép trên mạng xã hội.

Bài viết sau đăng tải nhận được nhiều bình luận khẳng định thông tin không chính xác nên ông K. đã tự gỡ bỏ khỏi tài khoản cá nhân.

Bản thân ông N.V.K. nhận thức được đây là hành vi vi phạm pháp luật, gây hoang mang dư luận, đồng thời cam kết không tái phạm.

Với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, ông K. bị xử phạt 5 triệu đồng.

Cũng trong sáng 14/3, Báo Nghệ An đã có văn bản gửi Ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh Nghệ An, đề nghị làm rõ, xử lý thông tin bịa đặt, giả mạo bài viết trên báo về thông tin giảm đơn vị hành chính sau sắp xếp.

Cụ thể, bức ảnh có chứa logo Báo Nghệ An, đường dẫn và tên bài Báo Nghệ An được lan truyền trên một số nhóm Zalo, thể hiện số lượng cụ thể các đơn vị hành chính cấp xã tại Nghệ An giảm sau khi sáp nhập.

Báo Nghệ An khẳng định đây là hình ảnh cắt ghép, giả mạo nội dung thông tin trong bài viết "Dự kiến giảm khoảng 50% đơn vị hành chính cấp tỉnh sau khi sắp xếp", được đăng tải ngày 11/3.