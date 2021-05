Bao vây vườn điều bắt giữ 9 người Trung Quốc đang lẩn trốn

Dân trí Lực lượng chức năng huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) vừa bắt giữ 9 người có quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, sau đó lẩn trốn trong vườn điều nhà dân.

Chiều 26/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) cho biết, Công an xã An Phú đang làm rõ vụ 9 người đàn ông nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h30 sáng cùng ngày, Công an xã An Phú nhận tin báo về một nhóm người Trung Quốc xuất hiện trên địa bàn có dấu hiệu nhập cảnh trái phép nên tổ chức chốt chặn, vây bắt. Khoảng 3 giờ sau, nhóm người này di chuyển đến khu vực ấp An Tân (xã An Phú) thì bị công an chặn lại.

Bị phát hiện, nhóm người Trung Quốc lập tức bỏ chạy, trốn vào vườn điều của người dân. Ngay lập tức, Công an xã An Phú, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng người dân bao vây, bắt giữ cả 9 đối tượng đưa về trụ sở.

Nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị lực lượng chức năng huyện Hớn Quản bắt giữ.

Bước đầu, nhóm đối tượng khai có quốc tịch Trung Quốc, sau khi nhập cảnh vào Campuchia, 9 người này tiếp tục vượt biên trái phép theo đường mòn vào Việt Nam. Di chuyển vào địa bàn xã An Phú thì nhóm người này bị phát hiện, bắt giữ.

Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hớn Quản đã chỉ đạo ngành y tế điều tra truy vết, phun khử khuẩn khu vực các đối tượng lẩn trốn; đồng thời đưa 9 đối tượng đi cách ly tập trung theo quy định.

Liên quan đến tình hình phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành công văn khẩn gửi các sở, ngành, địa phương nâng cao cảnh giác thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch bệnh.

UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước chủ trì, phối hợp với các đơn vị tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới. Tăng cường hoạt động rà soát, phát hiện nhanh các trường hợp nhập cảnh trái phép, xử lý theo quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh Bình Phước cũng yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang bắt buộc nơi công cộng, tại các sự kiện tập trung đông người và trên các phương tiện giao thông công cộng. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh.

