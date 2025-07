Bánh xe container văng trúng khiến đại úy công an tử vong

Ngày 13/7, ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, cho biết trên địa bàn xảy ra tai nạn giao thông hy hữu khiến một cán bộ công an phường tử vong.

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, vụ tai nạn xảy ra đêm 12/7, trên quốc lộ 19B, đoạn qua phường An Nhơn Bắc. Nạn nhân là Đại úy P.H.V. (33 tuổi) đang công tác tại Công an phường An Nhơn Bắc.

Bánh xe container văng ra tông tử vong một cán bộ công an đang đi bộ tập thể dục (Ảnh: Doãn Công).

Thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 12/7, sau giờ làm việc, Đại úy P.H.V. về nhà và đi bộ thể dục trên quốc lộ 19B.

Lúc này, xe container biển kiểm soát 77H-016.xx, kéo theo rơ-moóc 77R-013.xx do tài xế L.Đ.L. (48 tuổi, trú tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) điều khiển bất ngờ bị gãy trục láp, làm rơi cặp bánh xe ra ngoài.

Bánh xe container theo quán tính lăn từ phía sau đến tông trúng Đại úy V. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi tông Đại úy V., cặp bánh xe container tiếp tục lao tới va chạm làm hư hỏng 2 xe máy dựng bên đường.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai điều tra vụ việc.

Trong sáng 13/7, cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Nhơn Bắc đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho Đại úy V..

Một diễn biến khác, sáng 13/7, tại khu vực cầu Ba La (thuộc thôn Tả Giang 1, xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai) cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người thương vong tại khu vực cầu Ba La, xã Bình Khê (Ảnh: Công Sơn).

Theo Công an xã Bình Khê, khoảng 8h45 ngày 13/7, xe máy biển kiểm soát 81G1-366.xx do em P.H.C. điều khiển, chở theo N.T.V. (cùng 17 tuổi, trú tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai) lưu thông hướng tây - đông, khi đến cầu Ba La bất ngờ phanh gấp, ngã ra đường.

Cả hai bị xe trộn bê tông biển kiểm soát 77H-002.xx do tài xế M.Đ.V. (27 tuổi, trú xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai) điều khiển theo hướng ngược chiều tông trúng. Vụ tai nạn khiến N.T.V. tử vong tại chỗ, P.H.C. được đưa đi cấp cứu.

Sau vụ tai nạn, Công an xã Bình Khê đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.