Anh hùng LLVT đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện mình trở thành... liệt sĩ

Dân trí Đang sống khỏe mạnh ở tuổi 81 bên con cháu tại quê nhà, thế nhưng mới đây, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (LLVTND) Nguyễn Xuân Giang bất ngờ thấy mình trở thành liệt sĩ trong một cuốn sách.

Đang khỏe mạnh trở thành "liệt sĩ trong sách" là câu chuyện hy hữu xảy ra với Anh hùng LLVTND Nguyễn Xuân Giang (SN 1940), trú tại thôn Tân Thịnh, xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình).

Ông Nguyễn Xuân Giang lớn lên trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Ông tham gia nhập ngũ từ năm 1960, công tác trong lực lượng công an vũ trang nhân dân (Bộ đội biên phòng ngày nay), làm nhiệm vụ tại Khu liên hiệp quân sự ở hai bờ Bắc - Nam sông Bến Hải.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Giang (Ảnh: Tiến Thành).

Với những chiến công xuất sắc trong 15 năm làm chiến sĩ công an vũ trang và chiến sĩ biệt động, ngày 6/6/1976, ông Nguyễn Xuân Giang đã được Chính phủ cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Đến nay, ông Nguyễn Xuân Giang đã ngoài 80 tuổi, đang sống khỏe mạnh, vui vẻ bên con cháu tại quê nhà Quảng Bình. Tuy nhiên, cách đây khoảng một tháng, ông bất ngờ hay tin mình trở thành liệt sĩ trong một cuốn sách.

Mặc dù đang sống khỏe mạnh, thế nhưng trong cuốn Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Xuân Giang được nhắc đến đã hy sinh trong chống Mỹ (Ảnh: Tiến Thành).

Đó là cuốn "Lịch sử lực lượng vũ trang Nhân dân tỉnh Quảng Bình" do nhà xuất bản Quân đội Nhân dân in ấn. Mặc dù cuốn sách đã được xuất bản 10 năm, thế nhưng đến nay ông Nguyễn Xuân Giang mới được tiếp cận. Điều bất ngờ là trong cuốn sách này, ông được nhắc đến là liệt sĩ, đã hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

"Tôi trước giờ không biết đến cuốn sách này, cách đây một tháng thì có người nói với tôi là tại sao tôi còn khỏe mạnh mà trong sách họ lại bảo đã hi sinh. Tôi cũng đã được một đồng đội cũ tặng lại cuốn sách và đúng thực sự là sách viết sai thông tin về bản thân tôi" - Anh hùng LLVTND Nguyễn Xuân Giang cho hay.

Cuốn Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Bình (Ảnh: Tiến Thành).

Trong cuốn Lịch sử LLVTND tỉnh Quảng Bình mà chúng tôi được tiếp cận, ông Nguyễn Xuân Giang được nhắc đến trong phần các cá nhân được tuyên dương và truy tặng danh hiệu Anh LLVTND của tỉnh Quảng Bình, thời kỳ 1975-2010, trang 644.

Đây là một sự cố hi hữu mà ngay cả bản thân ông Nguyễn Xuân Giang cũng không ngờ tới, ông và gia đình mong muốn đơn vị xuất bản cũng như Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đính chính thông tin kịp thời.

"Tôi cũng đã có phản ánh với các đơn vị liên quan về sự nhầm lẫn này, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi gì cả. Sách thì đã ra lâu rồi, tuy nhiên tôi mong muốn có sự đính chính. Sắp tới tôi cũng sẽ có đơn gửi tới Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình về sự việc" - ông Nguyễn Xuân Giang nói.

Ông Nguyễn Xuân Giang được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1976 (Ảnh: Tiến Thành).

Liên quan đến sự việc nêu trên, PV Dân trí đã có những trao đổi với ông Nguyễn Văn Nghĩa - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Lệ Thủy.

Theo ông Nghĩa, đơn vị cũng vừa mới nắm bắt thông tin về sự việc của ông Nguyễn Xuân Giang. Qua xác minh ban đầu thì không có việc trùng tên, có thể khẳng định là sách có sự nhầm lẫn liên quan đến Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Giang.

Phía Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Lệ Thủy cũng sẽ có tham mưu cấp trên làm việc với các đơn vị liên quan nhằm đính chính nội dung chưa đúng, đảm bảo tính lịch sự, thực tế.

Tiến Thành