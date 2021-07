Lặng thầm những người canh giấc ngủ cho hàng vạn anh hùng liệt sĩ

Dân trí Suốt gần 2 thập kỷ qua, những người quản trang luôn làm việc với tất cả sự thành kính, lòng tri ân với những anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào tại huyện Anh Sơn, Nghệ An những ngày tháng 7, các phần mộ được lau dọn sạch sẽ, những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng… Đây là nơi an nghỉ của những liệt sĩ là bộ đội, chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam hi sinh trên đất bạn Lào.

Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào.

Hơn 15 năm qua, anh Nguyễn Sỹ Sáu, đã gắn bó với nhiệm vụ quản trang tại đây. Anh cũng như những nhân viên Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào luôn lặng thầm làm công việc hàng ngày của mình với tất cả sự thành kính, lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Từng lối mộ, vị trí, số hiệu của phần mộ anh đều nắm rõ.

"Chúng tôi khi làm việc ở đây đều cảm thấy bồi hồi xúc động. Hàng ngày được chăm lo, bảo vệ từng phần mộ cho các liệt sĩ và đón tiếp các đoàn, thân nhân các gia đình đến thăm viếng là niềm vui của mình. Với những ngôi mộ chưa biết tên, không người thân thăm viếng thì chúng tôi xem các anh như người thân, chăm sóc một cách chu đáo", anh Nguyễn Sỹ Sáu chia sẻ.

Hơn 20 năm, chị Nguyễn Thị Thu Hiền thầm lặng công việc của mình ở nghĩa trang quốc tế Việt - Lào.

Họ thầm lặng chăm sóc những phần mộ tại nghĩa trang, nơi có hơn 11.000 anh hùng liệt sĩ an nghỉ.

Còn với chị Nguyễn Thị Thu Hiền đã có 21 năm gắn bó với nghề quản trang. Chị chia sẻ: "Tốt nghiệp chuyên ngành Du lịch, đúng lúc Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào tuyển nhân viên, tôi nộp hồ sơ và trúng tuyển. Từng ấy năm, tôi luôn tự hào về nghề mình đã chọn".

Những ngày đầu mới vào làm, chị Hiền cũng như những người khác đều thấy sợ, đặc biệt sợ nhất là phải đi tuần, kiểm tra các khu mộ trong đêm nhưng lâu dần thành quen và cảm thấy rất gần gũi, thân thuộc.

Trong một số dịp đặc biệt, còn có những đoàn viên, thanh niên đến phụ giúp công việc dọn vệ sinh tại nghĩa trang.

"Mỗi năm gia đình tôi chỉ lên thắp hương được một đến hai lần, thường là vào dịp Tết Nguyên đán và dịp 27/7, thời gian còn lại đều gửi gắm nhờ các quản trang ở đây. Mỗi lần lên đây thấy phần mộ của bố mình luôn được chăm sóc tốt, sạch sẽ, gọn gàng, bản thân tôi cũng thấy ấm lòng", một thân nhân liệt sĩ tâm sự.

Công việc của những người quản trang đòi hỏi sự cần mẫn và có tâm. Đối với họ, đây không chỉ là công việc, mà còn là một nghĩa cử, trách nhiệm của mình với những người đã hi sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hàng ngày, họ làm công việc hướng dẫn thân nhân liệt sĩ thăm viếng, thắp hương các phần mộ, cắt tỉa cây cảnh, quét dọn, làm cỏ, thu gom rác làm sạch đẹp khuôn viên nghĩa trang và chăm lo mộ phần các liệt sĩ…

Người dân, lãnh đạo khắp nơi về thắp hương tri ân những anh hùng đang yên nghỉ lại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào.

Ông Nguyễn Văn Ngọc - Trưởng ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào cho biết: "Nghĩa trang là nơi yên nghỉ của gần 11.000 anh hùng liệt sĩ là bộ đội, chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam, đã hi sinh vì nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc và tình hữu nghị quốc tế giữa hai nước Việt - Lào. Quê quán của các anh ở khắp 47 tỉnh, thành trên cả nước".

Toàn thể kiến trúc nghĩa trang được bố trí trang nghiêm, tạo cảm giác linh thiêng, thành kính, với 19 khu ô mộ. Trong đó có hơn 3.500 ngôi mộ xác định được danh tính, và gần 7.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa biết tên.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, 21 năm qua, chị làm việc ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, chị luôn cảm thấy tâm hồn thanh thản, bình an.

Hiện nay, Ban quản trang ở đây có 7 người, tất cả mọi người ở đều xác định làm việc bằng cái tâm. Ngày bình thường, mỗi ca trực chỉ bố trí hai người; riêng lễ tết phải trực tất cả quân số mới đảm bảo yêu cầu công việc.

Với quan niệm, gắn đời mình với nghiệp quản trang, những người công tác ở đây luôn tận tâm, hết lòng giữ cho nơi an nghỉ của các liệt sĩ luôn sạch đẹp, ấm cúng, góp phần bồi đắp đạo lý "uống nước nhớ nguồn" cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Nguyễn Duy