4 công an hy sinh trong vụ tấn công ở Đắk Lắk được công nhận liệt sĩ

Chiều 12/6, đoàn lãnh đạo Bộ Công an, UBND tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh Đắk Lắk và chính quyền, ban, ngành, đoàn thể huyện Cư Kuin, 2 xã Ea Tiêu, Ea Ktur đã tổ chức thăm, viếng các nạn nhân trong vụ 2 trụ sở xã bị tấn công ở tỉnh Đắk Lắk. Dẫn đầu đoàn là Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang.

Trong vụ việc, Thiếu tá Hoàng Trung (42 tuổi, cán bộ Công an xã Ea Ktur), Đại úy Nguyễn Đăng Nhân (29 tuổi, cán bộ Công an xã Ea Ktur), Thiếu tá Trần Quốc Thắng (34 tuổi, cán bộ Công an xã Ea Tiêu), Đại úy Hà Tuấn Anh (32 tuổi, cán bộ Công an xã Ea Tiêu) hy sinh; 2 cán bộ xã khác tử vong. Vụ án cũng ghi nhận có 3 người dân bị sát hại.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang chủ trì cuộc họp với các đơn vị để đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Bộ Công an).

Thăm, viếng những nạn nhân, đoàn lãnh đạo bày tỏ sự tiếc thương, chia buồn sâu sắc với những đau thương mất mát của thân nhân, gia đình những cán bộ hy sinh, người dân tử vong.

Để bù đắp một phần mất mát, đoàn lãnh đạo đã động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất đối với nhân thân, gia đình các nạn nhân.

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các bộ phận chức năng tiến hành các thủ tục để công nhận liệt sĩ cho 4 cán công an xã hy sinh; làm chế độ thương binh cho 2 cán công an xã bị thương; thực hiện tốt chế độ chính sách cho các cán bộ xã và người dân tử vong.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cùng lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk đến thăm, viếng các cán bộ công an xã hy sinh (Ảnh: Bộ Công an).

Trước đó, rạng sáng 11/6, một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur (ở huyện Cư Kuin) làm chết và bị thương một số cán bộ công an xã, cán bộ xã và người dân.

Đến trưa 12/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết các lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng 26 nghi phạm, giải cứu 2 con tin, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng, trong đó có cả súng trường CKC. Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những người liên quan khác.

Sau khi vụ việc xảy ra, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ công an xã hy sinh.