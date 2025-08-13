Video
Yên xe bỏng rát do nắng nóng, bác sĩ cảnh báo bệnh nhạy cảm

Dưới cái nắng gay gắt ở Hà Nội, việc ngồi lâu trên yên xe máy phơi nắng nhiều giờ đồng hồ có thể ảnh hưởng đến vùng nhạy cảm và chức năng sinh lý.
