Yên xe bỏng rát do nắng nóng, bác sĩ cảnh báo bệnh nhạy cảm

Những ngày nắng nóng vừa qua, Hà Nội đã ghi nhận mức nhiệt vượt 40 độ C. Không chỉ mặt đường, yên xe máy phơi nắng nhiều giờ đồng hồ cũng có thể nóng trên 50 độ, điều này trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Ngoài gây bỏng rát, khó chịu, việc tiếp xúc kéo dài với yên xe quá nóng còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến vùng nhạy cảm ở nam giới.