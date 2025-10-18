Video
video cùng chuyên mục

Yến Nhi và các thi sinh Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đồng diễn

Tối 18/10, chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Miss Grand International) diễn ra tại Bangkok (Thái Lan). 77 cô gái đã đồng diễn mở màn.
Đọc thêm : Yến Nhi trượt top 22 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025