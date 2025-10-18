Yến Nhi trượt top 22 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025

Trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025, 77 người đẹp đến từ khắp thế giới trải qua các vòng thi: Trình diễn áo tắm, hùng biện về chủ đề chấm dứt chiến tranh - bạo lực, trình diễn đầm dạ hội và ứng xử. Từ đó, giám khảo lần lượt chọn ra top 22, top 10, top 5 và các danh hiệu á hậu, hoa hậu.

Sau màn đồng diễn sôi động cùng đương kim hoa hậu Christine Juliane Opiaza mở đầu đêm thi, 77 người đẹp đã sải bước trên sân khấu và có màn hô tên độc đáo.

Ngay sau đó, top 22 của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 được công bố, gồm: Brazil, Thái Lan, Philippines, Ghana, Nhật Bản, Anh, Guatemala, Cộng hòa Dominica, Cộng hòa Séc, Martinique, Indonesia, Pháp, Zambia, Paraguay, Lào, Tanzania, Mexico, Venezuela, Bỉ, Tây Ban Nha, Mỹ, Ecuador.

Yến Nhi hô tên tại chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Video: Grand TV).

Trước chung kết, Yến Nhi - đại diện Việt Nam - góp mặt trong top 8 phần bình chọn Country’s Power of the Year (Sức mạnh quốc gia), top 20 Trình diễn trang phục dân tộc, top 20 Trình diễn áo tắm. Cô trượt top Hùng biện và Tài năng.

Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 2004) đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 hồi trung tuần tháng 9 vừa rồi. Cô có 2 tuần chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

Trước khi trở thành hoa hậu, Yến Nhi là người mẫu ảnh, từng cộng tác với nhiều thương hiệu thời trang và giành ngôi á quân tại một cuộc thi ảnh. Người đẹp 21 tuổi sở hữu chiều cao 1,72m, số đo 81-64-92cm.

Yến Nhi hiện là sinh viên năm 3 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành, Đại học Văn Hiến (TPHCM).

Đại diện Việt Nam Nguyễn Thị Yến Nhi (Ảnh: Instagram).

Các đại diện được chuyên trang đánh giá cao tại mùa giải năm nay gồm: Philippines, Thái Lan, Venezuela, Guatemala, Ghana, Indonesia, Tanzania, Kosovo, Pháp, Ecuador…

Trước thời điểm diễn ra chung kết, Ban tổ chức cuộc thi công bố người chiến thắng hạng mục Country’s Power of the Year. Đó là người đẹp Philippines - Emma Tiglao. Cô cũng là đại diện đầu tiên lọt thẳng top 20 trước đêm chung kết.

Phần bình chọn Country’s Power of the Year được quyết định bằng lượt “thích” trên trang Facebook và Instagram của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Theo quy định của Ban tổ chức cuộc thi, người chiến thắng ở các hạng mục phụ như: Tài năng, Hùng biện, Trình diễn áo tắm, Trình diễn trang phục dân tộc, Country’s Power of the Year đều có cơ hội vào thẳng top 20. Riêng ở phần bình chọn mất phí Miss Popular Vote (Thí sinh được yêu thích nhất), người chiến thắng vào thẳng top 10.

Yến Nhi và các thí sinh Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đồng diễn (Video: Grand TV).

Chủ tịch của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế tiết lộ rằng, tiêu chí lựa chọn người chiến thắng của ông chính là 4B. Theo đó, người đẹp đăng quang phải hội tụ đủ 4 yếu tố gồm: Beauty (Sắc đẹp), Body (Hình thể), Brain (Trí tuệ) và Business (Khả năng kinh doanh).

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế được tổ chức lần đầu vào năm 2013, do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập, hướng đến thông điệp "Chấm dứt bạo lực và mang lại hòa bình thế giới".

Đại diện Việt Nam có thành tích tốt nhất tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Cô đăng quang vào mùa giải năm 2021. Tại mùa giải năm 2024, đại diện của Việt Nam - Quế Anh - không lọt top.