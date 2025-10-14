Video
video cùng chuyên mục

Yến Nhi trình diễn trang phục dân tộc nặng 30kg

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Thị Yến Nhi - trình diễn bộ trang phục Thăng Long Hội trong phần thi Trình diễn trang phục dân tộc tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.
