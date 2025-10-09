Video
video cùng chuyên mục

Yến Nhi trình diễn áo tắm tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025

Sáng 9/10, đại diện Việt Nam - Nguyễn Thị Yến Nhi - khoe vóc dáng quyến rũ trong phần thi Trình diễn áo tắm của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.
Đọc thêm : Yến Nhi lọt top 20, nhận 1% phiếu bầu tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế