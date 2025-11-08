Video
Xuyên đêm cứu đập 1,7 triệu m3 nguy cơ vỡ ở Lâm Đồng

Hàng chục cán bộ, chiến sỹ thuộc nhiều lực lượng được điều động đến hiện trường hồ chứa nước Cay An để thực hiện các biện pháp gia cố thân đập, cứu công trình.
