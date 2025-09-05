Video
video cùng chuyên mục

Xúc động khoảnh khắc hát Quốc ca bằng đôi tay

Thay vì hát vang lời ca hùng tráng của bài Quốc ca, các học sinh của trường PTCS Xã Đàn hướng lên lá cờ Tổ quốc bằng ngôn ngữ riêng của mình: ngôn ngữ cử chỉ.
Đọc thêm : Hà Nội: Lễ khai giảng đặc biệt của những học sinh hát Quốc ca bằng tay