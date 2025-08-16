Video
video cùng chuyên mục

Xuất sắc ngược dòng trước Thái Lan, Myanmar giành quyền vào chung kết

Đội tuyển nữ Myanmar đã xuất sắc ngược dòng hạ gục Thái Lan với tỷ số 2-1, để giành quyền vào trận chung kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á.
Đọc thêm : Xuất sắc ngược dòng trước Thái Lan, Myanmar giành quyền vào chung kết