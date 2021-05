Xuất hiện bệnh nhân viêm não mô cầu đầu tiên tại Nghệ An

9h20 sáng ngày 8/8, Khoa Lây, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận bệnh nhân Hồ Hữu Trung Kiên (SN 2010, trú xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) trong tình trạng sốt cao, không co giật, đau đầu, nôn, tinh thần lơ mơ, đại tiểu tiện không tự chủ, có các ban xuất huyết hoại tử tập trung ở bụng, lưng.“Đây là ca bệnh đầu tiên được phát hiện tại Khoa Lây, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong năm nay. Năm ngoái, khoa không ghi nhận trường hợp nào bị bệnh não mô cầu. Bệnh dô vi khuẩn não mô cầu gây ra và lây lan qua đường hô hấp. Bệnh diễn biến cấp tính, nguy cơ tử vong cao. Khi phát hiện trường hợp bị viêm não mô cầu phải cách ly, những người tiếp xúc với bệnh nhân phải uống thuốc phòng. Khi xuất hiện các triệu chứng trên phải đến cac cơ sở y tế ngay. Trẻ từ 2 tuổi trở nên cần tiêm phòng đặc hiệu viêm não mô cầu, sau 3 năm tiêm nhắc lại mũi 2 để có kết quả phòng bệnh tốt nhất”, bác sỹ Nguyễn Văn Sơn, Trưởng khoa Lây – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khuyến cáo.