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Xuân Son, Hoàng Hên hội quân cùng tuyển Việt Nam

Xuân Son và Hoàng Hên góp mặt trong ngày hội quân của tuyển Việt Nam, mang đến làn gió mới với tinh thần hứng khởi, sẵn sàng cạnh tranh và khẳng định bản thân.
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