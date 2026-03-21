Nụ cười Xuân Son, Hoàng Hên thắp lửa buổi tập tuyển Việt Nam

Xuân Son, Hoàng Hên hội quân cùng tuyển Việt Nam

Chiều 21/3, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển Việt Nam chính thức hội quân, khởi động quá trình chuẩn bị cho hai cuộc đối đầu với Bangladesh và Malaysia vào cuối tháng 3.

Trong buổi tập hôm nay, đội tuyển Việt Nam mới chỉ có 10 cầu thủ hội quân sớm, tranh thủ ra sân tập luyện nhằm duy trì thể trạng và làm quen với giáo án của ban huấn luyện trước khi lực lượng được bổ sung đầy đủ trong những ngày tới.

Trong số những gương mặt hội quân sớm có nhiều cái tên quen thuộc như Tuấn Hải, Duy Mạnh, đặc biệt là Xuân Son và Hoàng Hên, những cầu thủ nhận được nhiều kỳ vọng trong đợt tập trung lần này.

Đợt tập trung lần này đánh dấu cột mốc đáng nhớ của tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo) khi anh lần đầu tiên góp mặt trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Anh thực hiện hành động cầu nguyện quen thuộc như một cách giữ sự tập trung và tiếp thêm động lực cho buổi tập cùng đội tuyển Việt Nam.

Anh bước vào sân tập với nụ cười thoải mái, thể hiện sự tự tin và háo hức trong lần đầu hội quân cùng đội tuyển Việt Nam.

Chính thức trở thành công dân Việt Nam từ tháng 10/2025, anh nhanh chóng gây ấn tượng nhờ kỹ thuật cá nhân điêu luyện, tư duy sáng tạo cùng lối chơi phối hợp linh hoạt, hứa hẹn mang đến làn gió mới cho tuyến giữa của đội tuyển.

Tương tự Hoàng Hên, Xuân Son bước vào sân tập với tinh thần thoải mái, gương mặt rạng rỡ và sự tự tin, sẵn sàng hòa nhập cùng toàn đội trong buổi tập đầu tiên.

Xuân Son tích cực tập luyện trong buổi hội quân của đội tuyển Việt Nam, liên tục di chuyển, xử lý bóng với cường độ cao và thể hiện rõ quyết tâm ghi điểm trong mắt ban huấn luyện.

Anh thể hiện rõ sự quyết tâm trong từng cú sút, dứt điểm mạnh mẽ và tập trung cao độ, cho thấy khát khao ghi điểm trong mắt ban huấn luyện.

Tuy nhiên, Xuân Son dường như gặp vấn đề về thể trạng và phải rời sân tập sớm. Hiện mức độ chấn thương của anh vẫn chưa được xác định rõ.

Trong dịp FIFA Days lần này, đội tuyển sẽ có trận giao hữu quốc tế với Bangladesh vào 19h ngày 26/3 trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội), trước khi di chuyển tới Ninh Bình để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Malaysia trên SVĐ Thiên Trường vào ngày 31/3 trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.