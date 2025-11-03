Video
Xuân Hinh biểu diễn chầu văn, lì xì khán giả tại hội chợ

Trong buổi giao lưu tại Hội chợ Mùa Thu 2025, danh hài Xuân Hinh vừa hát chầu văn vừa phát lì xì, khiến khán giả thích thú.
