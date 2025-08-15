Chồng mất sớm bỏ lại 8 đứa con thơ dại cho bà Rươl nuôi nấng. Giờ đây, con gái đơn thân nuôi con, bà Rươl lại phải gồng gánh chăm lo cho 2 cháu ngoại để con gái đi làm.