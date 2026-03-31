Tai nạn mùng 3 Tết khiến cậu học trò Lý A Sảng (SN 2011, Lai Châu) phải cắt cụt chân để giữ mạng. Gia đình kiệt quệ, mong cộng đồng chung tay giúp em vượt qua nghịch cảnh.