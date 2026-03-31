Xót cảnh nam sinh nghèo mất 1 chân sau tai nạn giao thông

Xót cảnh nam sinh nghèo mất 1 chân sau tai nạn dịp Tết (Video: Thùy Hương).

Tai nạn bất ngờ, tương lai cậu học trò lớp 9 đầy nghiệt ngã

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, Lý A Sảng (SN 2011, trú bản Ngài Chồ, xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu) nằm lặng lẽ trên giường bệnh, ánh mắt thẫn thờ hướng ra khoảng không vô định.

Ít ai ngờ, cách đây không lâu, Sảng là cậu học trò (lớp 9A2, Trường PTDTBT - THCS Nậm Cha) nhanh nhẹn, chăm chỉ, nuôi ước mơ học lên cao để thoát nghèo. Nhưng tai nạn bất ngờ dịp Tết vừa qua đã khiến cuộc đời em rẽ sang hướng khác, đầy nghiệt ngã.

Sau nhiều ca phẫu thuật, em Lý A Sảng buộc phải cắt bỏ chân trái để giữ lại tính mạng (Ảnh: Tùng Dương).

Ngồi bên giường bệnh chăm sóc con, anh Lý A Đạt (SN 1992, bố của Sảng) cho biết, dịp Tết vừa qua, khi Sảng đang di chuyển trên đường thì bị va chạm giao thông dẫn tới chấn thương nặng ở chân.

“Lúc đó cháu đau lắm, chân bị gãy. Gia đình vội đưa cháu lên bệnh viện tỉnh bó bột, nhưng do vết thương nặng, các bác sĩ tiên lượng rất nguy hiểm nên phải chuyển xuống tuyến Trung ương”, anh Đạt kể, giọng nghẹn lại.

Từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, Sảng được chuyển gấp xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Những ngày sau đó là chuỗi thời gian căng thẳng khi em liên tục phải vào phòng phẫu thuật để giành giật sự sống.

Theo hồ sơ bệnh án, Sảng bị gãy xương đùi phức tạp, tổn thương nặng phần mềm và mạch máu. Các bác sĩ đã tiến hành nhiều phương pháp can thiệp như mổ cấp cứu, cắt lọc tổ chức hoại tử, cố định xương...

“Cháu đã trải qua 4 lần phẫu thuật nhưng không thành công. Cuối cùng, bác sĩ buộc phải cắt bỏ chân trái để giữ lại tính mạng cho cháu”, anh Đạt đau đớn nói. Quyết định ấy như nhát dao cứa vào trái tim người cha, nhưng trong tình thế sinh tử, đó là lựa chọn duy nhất.

Sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Sảng được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Lai Châu để tiếp tục điều trị phục hồi.

BSCK1 Nguyễn Thanh Bình, khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Lai Châu, cho biết, bệnh nhân Lý A Sảng (15 tuổi), hiện điều trị hậu phẫu tại khoa Ngoại chấn thương, sau mổ cắt cụt 1/3 dưới đùi trái. Việc phải cắt bỏ một phần chi sẽ ảnh hưởng nhiều đến tâm lý và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Trên giường bệnh, cậu bé thi thoảng nhăn nhó vì đau. “Cháu vẫn muốn đi học lắm, nhưng giờ như thế này, không biết còn có thể đến trường nữa không”, Sảng lo lắng nói.

Mất 1 chân không chỉ là mất mát về thể chất mà còn là cú sốc tinh thần lớn đối với Sảng. Từ 1 người bình thường, giờ em phải học cách chấp nhận cơ thể không còn nguyên vẹn, tập làm quen với việc di chuyển khó khăn, sinh hoạt phụ thuộc nhiều hơn vào người khác.

Những điều tưởng chừng giản dị như đến trường, vui chơi cùng bạn bè… giờ trở nên xa vời. Để có thể đi lại, Sảng cần được lắp chân giả và trải qua quá trình phục hồi chức năng lâu dài, đòi hỏi chi phí lớn và sự chăm sóc liên tục.

Người cha nghèo túc trực bên con trai, lo lắng trước chi phí điều trị quá lớn (Ảnh: Tùng Dương).

“Giờ cháu gặp nạn thế này, tôi không biết xoay xở ra sao. Chi phí điều trị ban đầu đã hơn 30 triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình, mà chặng đường tiếp theo còn rất dài...”, anh Đạt nói, ánh mắt lo lắng.

Chi phí điều trị cho con vượt quá khả năng, cha nghèo xin cộng đồng giúp đỡ

Theo ông Vũ Văn Dương, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Nậm Cha (xã Nậm Tăm), gia đình em Lý A Sảng thuộc diện hộ nghèo nhiều năm, không có nguồn thu nhập ổn định, chủ yếu trông vào nương rẫy.

Bố mẹ ly hôn từ khi em còn nhỏ, mẹ nuôi 2 con lớn, còn Sảng sống với bố và bà nội đã già yếu. Cả gia đình sống trong căn nhà gỗ tạm dựng từ nhiều năm trước, nay đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn khi mùa mưa bão đến gần.

Căn nhà tạm bợ của gia đình em Lý A Sảng (Ảnh: CTV).

Cuộc sống của 1 gia đình người Dao nơi miền núi xa xôi vốn đã thiếu thốn, nay càng thêm kiệt quệ sau biến cố.

Nhiều người không khỏi xót xa khi thấy Sảng nằm lặng lẽ trên giường bệnh. Mỗi lần nhìn xuống phần chân không còn nguyên vẹn, em chỉ biết quay mặt đi lau nước mắt. Ở cái tuổi lẽ ra vô tư học hành, em đã phải đối diện với mất mát quá lớn.

Các bác sĩ điều trị cho biết, việc cắt cụt chi là cần thiết để giữ lại tính mạng cho Sảng. Tuy nhiên, về tâm lý, đây là cú sốc rất lớn. Sảng cần được hỗ trợ không chỉ về y tế mà cả tinh thần để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trong hoàn cảnh bế tắc, anh Lý A Đạt chỉ còn biết gửi gắm hy vọng vào sự giúp đỡ của cộng đồng: “Gia đình tôi thực sự không còn khả năng lo nổi nữa. Tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ một phần chi phí để chữa bệnh cho cháu”.

Nơi quê nhà, bà Lý Thị Téo ngày ngày lam lũ trên nương rẫy, mòn mỏi mong cháu nội sớm bình phục (Ảnh: CTV).

Bà Giàng Thị Pàn, Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Nậm Tăm, cho biết, tai nạn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần và tương lai của cháu Sảng. Trong khi đó, gia đình không đủ điều kiện để chi trả các chi phí điều trị và phục hồi chức năng lâu dài.

“Chúng tôi kính mong báo Dân trí kêu gọi bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí để cháu Sảng có điều kiện chữa trị, phục hồi và tiếp tục đến trường. Mỗi sự giúp đỡ sẽ là nguồn động viên to lớn giúp cháu vượt qua nỗi đau, có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống”, Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Nậm Tăm bày tỏ.

Tai nạn đã cướp đi một phần cơ thể, nhưng không thể dập tắt khát vọng sống và học tập của cậu học trò nhỏ. Phía trước Sảng là hành trình dài đầy thử thách, rất cần sự chung tay của cộng đồng, để em có cơ hội tiếp tục điều trị, lắp chân giả và sớm quay trở lại trường học.