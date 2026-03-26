Video
video cùng chuyên mục

Xót ca cảnh bé gái 16 tuổi bươn chải nuôi 3 em thơ

Ba mất, mẹ rời đi, bé gái 16 tuổi ở Lâm Đồng một mình bươn chải nuôi 3 em nhỏ.
Đọc thêm : Ba mất, mẹ rời đi, bé gái 16 tuổi làm thuê 150.000 đồng/ngày nuôi 3 em thơ