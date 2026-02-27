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Xôn xao clip người đàn ông đánh mẹ ở Nghệ An

Một clip ghi lại cảnh người đàn ông được cho dùng gậy đánh mẹ ruột, chị gái được cho là ở Nghệ An, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh.
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