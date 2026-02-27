Vụ con trai đánh mẹ mùng 3 Tết: Triệu tập người liên quan

Ngày 27/2, Công an xã Nghĩa Khánh cho biết đơn vị đã triệu tập ông tên N. (chưa rõ năm sinh) được cho là người đánh mẹ trong những ngày đầu năm cùng một số người có mặt tại hiện trường để lấy lời khai, phục vụ quá trình điều tra.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng Công an xã Nghĩa Khánh đã vào cuộc xác minh, triệu tập những người liên quan, điều tra vụ việc. Cơ quan chức năng cũng đã trưng cầu giám định thương tích đối với người mẹ, làm căn cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Người mẹ bị con trai đánh gãy tay sau vụ việc gây bức xúc (Ảnh: Thanh Bình).

Theo cơ quan chức năng, việc trưng cầu giám định và lấy lời khai là bước cần thiết để xác định mức độ thương tích, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của người liên quan trong vụ việc.

Trước đó như Dân trí đã thông tin, vào mùng 3 Tết, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bị con trai dùng tay đánh vào người giữa đường ngay tại khu dân cư. Vụ việc khiến nhiều người chứng kiến bức xúc và phản ánh đến chính quyền địa phương.