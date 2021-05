Xét xử vụ án dùng súng bắn người ở quán cà phê

Sáng 16/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Đinh Văn Tuấn (SN 1986), Hoàng Văn Hiến (SN 1981) cùng trú tại Hưng Nguyên, Nghệ An về tội “Giết người”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong lời nói ở quán cà phê thuộc xã Hưng Châu (Hưng Nguyên), Hoàng Văn Hiến gọi anh Trần Xuân Hưng ra ngoài nói chuyện. Hiến và 1 người bạn của mình là Hồ Sỹ Bằng đã dùng đèn pin, ghế đánh anh Hưng. Đinh Văn Tuấn rút súng ra đe dọa những người có mặt ở đó. Bị đánh, anh Hưng bỏ chạy vào trong quán cà phê. Hiến và Bằng đuổi theo, tiếp tục đánh khiến anh này ngã xuống. Đinh Văn Tuấn dí súng vào đầu anh Hưng siết cò, viên đạn trúng vào sau tai anh Hưng khiến nạn nhân bị thương. Sau khi gây án, Tuấn, Hiến và Bằng bỏ trốn. Sau đó 1 ngày, cả nhóm đến công an đầu thú. Anh Hưng bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Giám định tỷ lệ thương tật cho thấy nạn nhân bị tổn hại 10% sức khỏe. Kết luận giám định của Phòng kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho thấy khẩu súng thu của Đinh Văn Tuấn là súng tự chế dạng ổ quay, bắn đạn thể thao, thuộc loại có tính năng tác dụng như vũ khí quân dụng. Đinh Văn Tuấn bị truy tố ra trước pháp luật tội “Giết người” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Hoàng Văn Hiến bị truy tố tội “Giết người”. Xem xét toàn diện vụ án, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Đinh Văn Tuấn 5 năm tù về tội “Giết người”, 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Hoàng Văn Hiến bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Giết người”. Cơ quan điều tra xác định Hồ Sỹ Bằng không phải là đồng phạm với Tuấn và Hiến về hành vi “Giết người” nên xử phạt hành chính Bằng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Về dân sự, các bên liên quan đã thỏa thuận nên tòa không xem xét.