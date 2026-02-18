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Xếp hàng chui qua tượng ngựa cầu may ở TPHCM

Mùng 2 Tết, đông đảo người dân và khách thập phương đến Chùa Ông (phường Chợ Lớn, TPHCM) dâng hương, chui bụng ngựa Xích Thố cầu bình an, tài lộc đầu năm.
Đọc thêm : Người dân TPHCM chui qua bụng ngựa Xích Thố cầu may mắn, tài lộc