Xem Video hot của Dev và Enrique Iglesias

(Dân trí) - Dev là ca sỹ trẻ 23 tuổi, cô chỉ mới phát hành album đầu tay The Night the Sun Came Up vào ngày 27/3 vừa qua. Sự kết hợp thú vị giữa Dev và Enrique Iglesias trong ca khúc sôi động Naked hẳn sẽ mang tới cho khán giả cảm giác rất hào hứng.