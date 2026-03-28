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Xem nghi thức lấy nước thiêng nơi ngã ba sông Tranh

Rất đông người dân địa phương và du khách đã tham gia nghi lễ rước nước thiêng đặc biệt ở ngã ba sông Tranh, tại Lễ hội Đền Tranh năm 2026 ở Hải Phòng.
Đọc thêm : Xem nghi thức lấy nước thiêng nơi ngã ba sông Tranh