Sáng 28/3, lễ hội đền Tranh ở thôn Tranh Xuyên, xã Ninh Giang, TP Hải Phòng đã thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tới tham dự. Điểm nhấn của lễ hội là lễ rước nước thiêng đặc biệt ở ngã ba sông Tranh.

Nghi lễ rước nước nằm trong khuôn khổ Lễ khai mạc Lễ hội Đền Tranh năm 2026 diễn ra sáng cùng ngày. Lễ rước nước bắt đầu từ 6h30.

Trong ảnh, Kiệu Quan lớn Tuần Tranh trên đường đi rước nước.

Nghi thức rước nước tại lễ hội đền Tranh mang nét văn hóa riêng biệt, gắn liền với thánh tích của đền.

Đoàn rước gồm đủ già, trẻ, gái, trai, rực rỡ cờ, lọng, trống, chiêng rộn rã xuất phát từ đền Tranh (xã Ninh Giang) đi qua các tuyến phố chính của xã, cách đền khoảng 2km.

Nghi lễ rước nước tại lễ hội đền Tranh là nghi thức quan trọng, gắn liền với tín ngưỡng thờ Quan lớn Tuần Tranh - vị Thủy thần được nhân dân vùng sông nước tôn kính.

Trong ảnh là đoàn khiêng chĩnh ra ngã ba sông Tranh để lấy nước thiêng. Chĩnh nước được chằng buộc rất cẩn thận và trang trọng.

Mỗi khi dừng chân, đội múa rồng - lân lại biểu diễn sôi động trong tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã, tạo nên không khí náo nhiệt, vui tươi. Cùng lúc, đoàn khiêng kiệu thực hiện nghi thức quay kiệu, thu hút đông đảo người dân và du khách đứng lại theo dõi.

Đoàn rước đi tới đâu, người dân hai bên đường đều kính lễ, cầu cho mọi việc trong năm đều hanh thông. Theo quan sát, dọc hai bên đường nhiều nhà dân đã sắm sửa mâm cúng đặt trước cửa đã bày tỏ lòng thành của gia chủ và cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm.

Xem nghi thức lấy nước thiêng nơi ngã ba sông Tranh

Khi đoàn rước đến bờ sông Tranh, hàng rào an ninh đóng lại để đoàn khiêng Kiệu Quan lớn Tuần Tranh xuống phà đi rước nước.

Kiệu Quan lớn Tuần Tranh được đặt trang trọng trên chiếc phà đã được ban tổ chức bố trí đợi sẵn.

Sau đó phà rời bến đi một vòng rồi quay lại vị trí ngã ba sông lấy nước thiêng.

Sau khi lên phà ra giữa ngã ba sông Tranh, đoàn rước phải làm lễ trước khi xin nước. Nước thiêng được lấy từng gáo trong vòng tròn hoa đã được làm lễ trước đó rồi đổ vào chĩnh nước.

Kiệu khiêng chĩnh nước trở lại Đền Tranh.

Nước thiêng lấy từ về sông sẽ được đưa vào trong Cung cấm để làm lễ Mộc dục và dùng chính nước này để bao sái tượng Quan trong Khám (Hậu cung).

Ngoài nghi thức rước nước, tại lễ hội còn nhiều hoạt động đặc sắc khác như trò chơi dân gian (kéo co, cờ tướng, đập niêu đất, bịt mắt bắt dê, vật dân tộc,...); gian trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề đặc trưng địa phương.