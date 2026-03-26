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Xem lực lượng chức năng bao vây, tóm 2 đối tượng vận chuyển ma túy

Lực lượng chức năng đã bao vây ô tô dừng bên đường, bắt giữ 2 đối tượng trú tại tỉnh Quảng Trị vận chuyển 7kg ma túy dạng đá.
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