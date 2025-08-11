Video
Xe trộn bê tông bất ngờ mất phanh, tài xế nhảy ra ngoài thoát thân

Đó là khoảnh khắc thót tim khi một tài xế nhảy ra khỏi xe bồn trộn bê tông sau khi phát hiện hệ thống phanh bị hỏng. Chiếc xe đã lao xuống sườn núi.
