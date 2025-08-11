Xe trộn bê tông bất ngờ mất phanh, tài xế vội nhảy ra ngoài thoát thân

Ngày 7/8, tài xế Jayford Melanio đang trên đường tới Olongapo thì phát hiện chiếc xe từ từ trôi xuống dốc trên một đoạn đường cong ở Bataan, Philippines.

Cảnh quay từ camera hành trình của ô tô chạy phía sau cho thấy tài xế hoảng hốt đứng ở cửa cabin, xoay vô-lăng hướng về phía vách núi trước khi nhảy khỏi xe.

Hai xe máy đi hướng ngược chiều suýt bị tông, nhưng người lái đã kịp thời tăng tốc để tránh chiếc xe bồn đang lao mất kiểm soát.

Tài xế ngã lăn trên mặt đường sau cú nhảy, trong khi chiếc xe bồn đâm vào một chiếc ô tô đang đỗ trước khi va vào một quán ăn ven đường. Mái quán sập xuống và chiếc xe bồn tiếp tục lao nhanh xuống vực.

Xe trộn bê tông bất ngờ mất phanh, tài xế nhảy ra ngoài thoát thân (Nguồn video: Roam & Real).

Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ New Cabalan đã nhanh chóng có mặt, tiến hành sơ cứu tại chỗ.

Truyền thông địa phương cho biết, tài xế xe bồn và hai thực khách trong quán bên đường chỉ bị thương nhẹ. Một thực khách được đưa tới bệnh viện để điều trị thêm và đã xuất viện ngay trong ngày.