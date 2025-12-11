Video
Xe taxi lao thẳng vào nhóm người đứng bên đường

Không rõ vì lý do gì, chiếc xe taxi đã gây va chạm rồi lao vọt về phía trước, đâm ngã 4 người đang đứng dưới lòng đường.
