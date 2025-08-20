Video
video cùng chuyên mục

Xe tăng Nga sống sót sau khi trúng liên tiếp 24 UAV

Truyền thông nhà nước Nga đăng khoảnh khắc xe tăng T-72 của Moscow vẫn có thể chiến đấu sau khi đối mặt với 24 UAV của Ukraine.
Đọc thêm : Xe tăng Nga sống sót sau khi trúng liên tiếp 24 UAV