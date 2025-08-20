Khoảnh khắc xe tăng trúng hỏa lực (Ảnh: Topwar).

Hãng tin Nga RIA ngày 19/8 đăng đoạn video ghi lại khoảnh khắc xe tăng T-72 của Nga vẫn sống sót sau khi rơi vào trận địa phục kích bằng UAV của Ukraine.

Cụ thể, chiếc T-72B3M do các binh sĩ thuộc Sư đoàn Cận vệ số 42 của Lực lượng Vũ trang Nga điều khiển đã vượt qua bãi mìn giữa hỏa lực dữ dội của đối thủ.

Theo RIA, có 24 UAV đã tấn công vào xe tăng. Chiếc xe cũng trải qua một vụ nổ mìn nhưng vẫn không mất khả năng chiến đấu và vẫn hoàn thành nhiệm vụ trên mặt trận Zaporizhia.

Trước đó, kíp lái xe tăng được giao nhiệm vụ rà phá bãi mìn để mở đường cho các đơn vị cơ giới tiến lên. Ngay khi vừa tiến vào tuyến đường, chiếc tăng Nga lập tức bị UAV tập kích.

Khi xe tăng tiến vào đoạn đường gần dải rừng, số lượng UAV tấn công ngày càng tăng. Có thời điểm, T-72 bị tấn công đồng thời bởi 4-5 UAV, trong khi mìn vẫn liên tiếp phát nổ dưới con lăn của bộ phận rà phá mìn.

Xe tăng Nga sống sót sau khi trúng liên tiếp 24 UAV (Video: Top War).

Sau khi di chuyển được 18km, một quả mìn đã khiến phần xích hư hại nặng, khiến xe bị vô hiệu hóa. Kíp lái tận dụng bụi và khói từ các vụ nổ để rút lui. Trong một thời gian, các binh sĩ ẩn nấp ngay dưới gầm xe tăng và đã tiến hành đào công sự.

Sau đó, kíp lái xe đã di chuyển đến dải rừng gần nhất, nơi họ ẩn náu suốt đêm trước UAV trinh sát của Ukraine nhờ một loại áo choàng chống ảnh nhiệt đặc biệt.

Gần sáng, kíp lái chiếc tăng bị hỏng, dưới sự hỗ trợ của các UAV Nga, đã được sơ tán về vị trí gần nhất của Nga. Không ai trong số họ bị thương nặng.

T-72B nặng 44,5 tấn, dài 6,95m, cao hơn 2,2m với kíp chiến đấu gồm 3 người. Đây là biến thể của xe tăng huyền thoại T-72, phiên bản xe tăng chủ lực từng "làm mưa làm gió" trong quân đội Liên Xô. Sau này, Nga tiếp tục cải tiến T-72B trở thành nhiều phiên bản trong đó có T-72B3, T-90 và vẫn dùng đến ngày nay.

Phiên bản T-72B3 được cho là sở hữu sức mạnh gần ngang ngửa với siêu tăng T-90 khi được trang bị giáp phản ứng nổ Relikt, hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến và động cơ chạy bằng diesel tăng áp.