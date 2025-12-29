Video
video cùng chuyên mục

Xe tăng Leclerc của Pháp vắng bóng ở chiến trường Ukraine

Xe tăng Leclerc của Pháp vắng bóng ở chiến trường Ukraine do Paris lo ngại "quốc bào" rơi vào tay Nga, ảnh hưởng tới danh tiếng.
